西武の広池浩司球団本部長が19日、契約更改交渉の終了後に埼玉・所沢の球団事務所で報道陣に対応。FA宣言選手との交渉について語った。広池本部長は具体的な選手名について「そこはちょっとお話できない」とした上で、「FA市場に参入したいと考えている。（FA宣言した）選手とは会っていますし、話はしている」と明言した。西武は既に、日本ハムから国内FA権を行使した石井一成外野手と交渉解禁日だった13日に交渉を行い、3