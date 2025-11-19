うどん専門店「自家製麺 杵屋」は11月29日、「いい肉の日」に合わせて、提供価格を変えずに対象商品の牛肉の量を通常より“2倍”で提供するキャンペーンを実施する。対象商品は「黒毛和牛の牛肉うどん」を基本とし、一部店舗では「牛肉うどん」が対象となる。「黒毛和牛の牛肉うどん」キャンペーンは44店舗で実施予定で、「牛肉うどん」は6店舗で行う。実施概要は以下の通り。〈「11月29日肉の日」キャンペーン概要〉2025年11月29