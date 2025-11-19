レッズのギャビン・ラックス内野手（27）が18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行ったことを報告した。ラックスは「2025年11月25日永遠に特別な日」と記し、恋人から妻となったモリー夫人との挙式ショットを複数枚投稿。タキシード姿のラックスとウェディングドレス姿のモリー夫人が手をつなぎ、仲良くバージンロードを歩く姿や階段での幻想的な2ショット、緑が映えるガーデンでの熱烈キス写真など