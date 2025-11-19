生後6か月以内の赤ちゃんが感染すると重症化することもあるRSウイルス感染症について、厚労省の部会は19日、妊婦へのワクチンの定期接種を始める方針を了承しました。RSウイルスは、せきや鼻水などの風邪のような症状が数日続く感染症で、多くは軽症で回復しますが、生後6か月以内の赤ちゃんが感染した場合には重症化することもあります。厚労省の部会は19日、重症化を予防するため、妊婦を対象に、来年4月からワクチンの定期接種