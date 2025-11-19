テイラー・スウィフト（左）とトラビス・ケルシー。ファンにパラソーシャルな関係を築くきっかけを与えた有名人だ/David Eulitt/Getty Imagesロンドン（CNN）英ケンブリッジ英語辞典は18日、2025年の単語に「parasocial（パラソーシャル）」を選んだと発表した。パラソーシャルは、知人でない相手や人工知能（AI）とつながっているという感覚を表す単語。1956年にテレビ視聴者と出演者の間で形成される関係を表す言葉として社会学