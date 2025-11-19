高市内閣の発足を機に、経済政策や物価高対策に関心を寄せる人も多いでしょう。高市内閣は、給付付き税額控除を検討しているといわれますが、結局4万円の給付金はもらえるのでしょうか。本記事では、給付付き税額控除の概要や制度内容、実現するうえでの壁を解説します。 高市新総理は所信表明演説で「給付付き税額控除」の制度設計着手を明言 自民党総裁選を高市早苗氏が制し、令和7年10月21日に高市内閣が発足しました