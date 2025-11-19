高級ミニバンの新星にネットでも話題沸騰2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」で、国内外のメーカーが最先端の電動モビリティを披露しました。そのなかでも一際注目を集めたのが、中国・ジーリーグループが展開するプレミアムEVブランド「ジーカー（ZEEKR）」の大型電動ミニバン「ZEEKR 009」です。【画像】超カッコいい！ これが“26年発売”の斬新「“3列6／7