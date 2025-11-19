1991年のブラジルGPを制したマクラーレンMP4/6が、ついにオークションの舞台へ姿を現すことになった。アイルトン・セナが悲願の母国初勝利を挙げた際に駆ったシャシーそのもの、MP4/6/1。落札見積価格は1200万〜1500万ドルとされ、希少価値の高さを象徴している。【画像】F1の歴史の中でも特に注目を集めるモデル、アイルトン・セナが駆ったマクラーレンMP4/6（写真11点）MP4/6は、F1の歴史の中でも特に注目されるモデルだ。ホンダ