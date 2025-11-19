容姿や性格など恋人選びの条件は色々ありますが、長く付き合っていく上では、様々な事柄についての「価値観」が一致することが重要なようです。今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「女性と付き合う上で『ここだけは一致しないと！』と感じる価値観９パターン」をご紹介します。【１】お互いの仕事や趣味を尊重できる「相手の生活への理解」「仕事も彼女も両方大切だから選べない」（２０代男性）など、仕事や趣味に