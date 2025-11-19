日本サッカー協会は１９日、ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５・カナダ女子代表戦（２９日・ピースタ）に臨む、「なでしこジャパン」のメンバー２６人を発表した。ＦＩＦＡランク７位なでしこジャパンにとって、同８位カナダとの一戦は、２６年３月の女子アジア杯に向けた最後の活動。国内での試合は今年４月のコロンビア戦（１△１）以来となる。１０月の欧州遠征から新たにＤＦ白垣うの（Ｃ大阪ヤンマー）、今季１０得点でＷＥリーグ