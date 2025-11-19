高松市役所 勤務時間外に大規模な地震が発生した時、職員がスムーズに集まることができるよう高松市が非常参集と安否確認の訓練を行います。 非常参集訓練は市長、副市長、管理職ら約400人が対象です。11月25日から28日までのいずれか1日の午前６時に危機管理課からメールで緊急参集するように伝えます。メールを受け取ったら、原則、公共交通機関と自動車を使わずに速やかに職場へ向かいます。 安否