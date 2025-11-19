きょう午前10時10分ごろ、上市町片地でクマの目撃情報がありました。中川町長は午前11時10分に緊急銃猟の許可を出しました。現在、クマがいるとみられる現場に動きはありません。上市町によりますときょう午前10時10分ごろ、上市町片地の片地公民館近くでクマの目撃情報がありました。午前11時10分に、体制が整ったとして中川町長が緊急銃猟の許可を出しました。現在、町の職員や猟友会、警察が現場をパトロールしていますが