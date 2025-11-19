◆明治神宮野球大会・高校の部九州国際大付11―1神戸国際大付（19日、神宮球場）九州国際大付（福岡）が序盤からペースを握り、近畿大会優勝の神戸国際大付を大差で破り初優勝を果たした。就任2年目で全国大会優勝に導いた楠城祐介監督は「すばらしい選手に恵まれて感無量です。神宮では超強豪校との対戦が続いたので勉強させてもらう気持ちで臨んだ。選手には感謝しています」と感激の面持ちだった。先発の最速144キロの1