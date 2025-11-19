北海道・名寄警察署は2025年11月18日、名寄市の女(78)を窃盗の疑いで逮捕しました。女は「生活費で困っていてお金がなくて盗んでしまいました」と容疑を認めています。女は11月18日午後4時20分ごろ、名寄市徳田のイオン名寄ショッピングセンターで、揚げ出し豆腐やパックの牛乳、親子丼の弁当など計7点（販売価格合計2350円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、女はショッピングカートのかごに盗んだも