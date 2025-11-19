19日、広島県などで養殖のカキが 大量死している問題で、鈴木農水大臣が東広島市で被害の状況を視察し業者らと意見交換しました。 鈴木農水大臣は東広島市安芸津町の加工現場を訪れ、養殖業者からカキ大量死の状況について説明を受けました。 東広島市などの海域では、６割から９割が死んでいるほか、兵庫県や岡山県でも被害が出ているということです。 鈴木大臣は全国の被害状況を早急に調査するとともに、養殖業者への支援や