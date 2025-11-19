NPB(日本野球機構)は19日、来シーズンのソフトバンク主催試合に関して、未定となっていた5試合の開催球場を発表しました。発表となったのは、以下5試合、5球場です。4月16日(木)ソフトバンク−楽天【球場：北九州】4月25日(土)ソフトバンク−ロッテ【球場：熊本】4月26日(日)ソフトバンク−ロッテ【球場：鹿児島】6月30日(火)ソフトバンク−西武【球場：東京ドーム】8月4日(火) ソフトバンク−日本ハム【球