【その他の画像・動画等を元記事で観る】2017年アニメーション映画『GODZILLA 怪獣惑星』主題歌にてデビューしたシンガーソングライターXAIの初となるライブツアー『XAI 1st LIVE TOUR 2026』の開催が来年４月に決定した。XAIは、伸びやかでソウルフル、そしてどこか神秘的な独特の歌声を持つ女性シンガー。劇場版アニメ『GODZILLA』三部作の主題歌にてCDデビュー以降、2022年、ドラマチックRPG 『ヘブンバーンズレッド』（WFS×Ke