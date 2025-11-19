昨日18日夜から今日19日午前にかけて、近畿の標高の高い山では雪が積もり、伊吹山や比良山では初冠雪となりました。また、今日19日朝は、大阪など、この秋一番の冷え込みとなった所も多くありました。今日19日は日中も師走並みの寒さとなる所が多い見込みです。明日20日以降は寒気が抜けていくため、気温は上向き、22日(土)からの3連休は小春日和になる所があるでしょう。大阪などでこの秋一番の冷え込み初冠雪の便りも近畿の上