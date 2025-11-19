なんでも人任せなママ友。得意なことを得意な人が…って気持ちもわかるけど、さすがに限度がありますよね。しかもこの人任せなママ友、心の声がダダ漏れな気が…。子ども同士が仲良しだと、なかなか突き放すわけにもいかないし、ママ友関係の大変さは深刻さを増していくのです。＞＞【まんが】人任せってダメなの？(ウーマンエキサイト編集部)