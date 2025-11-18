itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第390弾♡落ち着いた印象のモノトーンコーデ、デニム合わせのモードコーデ、淡い色合いのカジュアルコーデの3つを、今週はご紹介します。着用しているアイテムのブランドなどの詳細も、一緒にチェックしていきましょう！ 11／11(火)公開：実践女子大学三年・野元智保子サン