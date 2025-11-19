20年債入札やや不調応札倍率3.28倍、テール0.31 財務省は本日の20年国債入札の結果を公表。応札倍率は3.28倍と前回の3.56倍、前々回の4.00倍から低下。過去12カ月平均の3.30倍も下回った。テール（平均落札価格と最低落札価格の差）は0.31と前回の0.13から拡大。 やや不調な結果に20年債利回りは公表前の2.795％前後から2.81％台にやや上昇（債券価格の下落）。