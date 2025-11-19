日本サッカー協会は19日、カナダとの国際親善試合（29日、長崎・ピーススタジアム）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー26人を発表した。主将のMF長谷川唯（マンチェスターC）らが名を連ね、WEリーグで得点ランクトップのMF吉田莉胡（INAC神戸）が7月E―1選手権以来の代表入りを果たした。日本はFIFAランキング8位で、カナダは同9位。過去の対戦成績は8勝4分け4敗。年内ラストマッチで、来年3月の女子アジア杯に