モデルの仁香（50）が18日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)にゲスト出演。両親から年の差婚を反対された過去を明かした。仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に16歳下の写真家・柴田翔平氏と再婚している。「私が43歳の時、夫はまだ27歳だった」と話す仁香。結婚当初は「ちょっとしたら離婚しちゃうんじゃない？」「オバサンになっちゃったら無理じゃない