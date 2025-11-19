マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）が東京都立川市のアリーナ立川立飛で“ｏｖｅｒ５１”世代のためのスポーツテスト「ＣＷ−Ｘｘイチロー“ｏｖｅｒ５１”スポーツテスト」を開催した。登場したイチローさんは参加者を前に「１０月に５１歳にお別れして５２歳になりましたイチローです」と元気いっぱいにあいさつ。「僕は長い間、今も野球をやってるんですが、この年齢まで体をしっかり