ローマ教皇レオ14世は、アメリカの移民らが「極めて無礼な扱い」を受けているとして、アメリカ・トランプ政権の移民政策を批判しました。レオ14世は18日、ローマ近郊で記者団の取材に応じ、トランプ政権が進める強硬な移民政策をめぐり、各国には国境を警備する権利があると述べたうえで、多くの移民らが「善良な生活を送っている」にもかかわらず、「控えめに言っても、非常に無礼な扱い」を受け、「暴力行為も起きている」と批判