元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。19歳離れた本並健治（61）と結婚する際、両親に心配されたことを明かした。番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。丸山は「19歳離れてるから自分の両親との方が（年齢が）