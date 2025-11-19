11月16日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』のB1リーグ戦は、第11節までの18試合を終えバイウィークに突入。ここまでのB1得点ランキングをチェックしてみよう。 ランキングトップには、Bリーグで9シーズン目となった大阪エヴェッサのマット・ボンズが君臨。B1リーグ戦でキャリアハイとなる1試合平均23.9得点（合計341得点）を記録している。直近5試合すべてで25得点