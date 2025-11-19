１９日に実施された２０年債入札（第１９４回、クーポン２．７％）は、最低落札価格が９８円３０銭（利回り２．８３３％）、平均落札価格が９８円６１銭（同２．８０９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３１銭で、前回（１０月１５日）の１３銭から拡大。応札倍率は３．２８倍となり、前回の３．５６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS