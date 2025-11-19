午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０３、値下がり銘柄数は８３６、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に小売、不動産、石油・石炭、非鉄金属など。値下がりで目立つのは機械、金属製品、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS