木村拓哉ファミリーがそれぞれのInstagramで“紅葉ショット”を公開し、「家族で紅葉を見に行ったのでは？」とSNSがざわついている。 【画像】木村拓哉・工藤静香・Cocomi・Koki,の紅葉ショット（全4投稿） 木村と工藤静香は同じ日に投稿し、娘のCocomiとKoki,（「o」はマクロン付きが正式表記）も数日内に紅葉を背景に撮影した写真を披露。Koki,は「（カメラ絵文字）by coco」と記し、Cocomiが撮影したことを明かしている