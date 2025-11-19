Image: ARDUBOY ポケットから出すのはレトロゲーム機。1989年4月に発売された任天堂の携帯ゲーム機「ゲームボーイ」。時代を超えた名機なのは誰もが認めるところですが、技術の進んだ今の時代に持ち歩いている人はレアかと思います。多くの携帯ゲームはNintendo Switchかスマホに取って代わられましたが、もし他に良い選択肢があるなら手に取る人も多いはず。2025年に転生したゲームボーイAR