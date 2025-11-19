2018年９月のコスタリカ戦からスタートした森保ジャパン。11月18日のボリビア戦で節目の100試合目を数えた。2025年のラストマッチということもあり、この日は絶対に勝利が必須だった。14日のガーナ戦から先発７人を入れ替えて挑むなか、開始早々の４分に久保建英（レアル・ソシエダ）のクロスから鎌田大地（クリスタル・パレス）が先制点をゲット。一気に敵を凌駕していくかと思われた。だが、そこからプレスがハマらなくな