西武は19日、古賀輝希選手との育成再契約を締結したと発表した。背番号は119に決まった。ドラフト7位ルーキーの古賀はプロ1年目の今季、一軍出場はなく、ファームで16試合に出場して、打率.159、1本塁打、3打点だった。