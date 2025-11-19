ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日に都内のホテルで行われた木下グループの新ＣＭ発表会に出席した。昨年の同企画に続き第２弾となった今回のＣＭ制作。今年のＣＭは実際に木下グループで働く従業員の子供たちと触れ合いながら撮影されたほほえましいものとなっている。今年の３月ぶりに来日したロバーツ監督は「このような機会をいただき、また日本にお招きいただきありがとうございます、こうして１年ぶり