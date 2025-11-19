米ＦＯＸスポーツ（電子版）は１８日（日本時間１９日）に２０２６年３月に行われるワールドベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の優勝オッズを発表した。１位は米国で＋１６０（２・６倍）、２位が日本で＋２９０（３・９倍）、３位がドミニカ共和国で＋４２５（５・２５倍）で、以下プエルトリコの＋９００（１０倍）、ベネズエラの＋１４００（１５倍）、２０２３年に準決勝で死闘を繰り広げたメキシコ＋の１８００（１９倍