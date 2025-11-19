【モデルプレス＝2025/11/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。新鮮な魚を使った夕飯メニューを披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳元モー娘。「綺麗に捌いてる」ノドグロの塩焼き披露◆石川梨華、新鮮な魚使った夕飯メニュー公開石川は「今夜のメニュー」として、海老のグラタンやローストビーフ、ノドグロの塩焼きがのった食卓を披露。ノドグロについて釣っても