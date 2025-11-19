アウトドアとモードを横断するモンクレールと、ミニマルかつ精密なデザインで知られるジル サンダー。両ブランドが初めて協業した新作コレクション 「Moncler + Jil Sander」 が、11月18日（火）より発売されます。自然界の静かなエレガンスをテーマに、山の伝統と現代的なデザイン言語を重ね合わせることで、機能性と洗練を備えた新しいシルエットが提示されています。Courtesy of MONCLER本コレクションは、モンクレールの原点で