2025年11月18日、無料の3D作成ソフトウェア「Blender」のバージョン5.0がリリースされました。HDRと広色域カラーへの対応など、多数の機能強化が施されています。5.0 - Blenderhttps://www.blender.org/download/releases/5-0/What's New in Blender 5.0! Official Overview - YouTubeBlender 5.0では、画像と動画の両方でHDRと広色域カラーを表示・エクスポートできるようになりました。Rec.2100-PQおよびRec.2100-HLGのカラーグ