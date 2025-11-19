粉末ドリンクなどを溶かすのに便利なシェイクボトル。一度作ってしまうと保管に困りますが、なんとそのまま冷蔵庫保管できるタイプのシェイカーをダイソーで発見しました！小ぶりで保管する際にも邪魔にならず便利。シェイクするときも漏れ出ず使い勝手が良かったので、早速ご紹介します。ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お手軽シェイクボトル価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ