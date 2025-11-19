芸能リポーターの阿部祐二氏を父に持ち、モデルでゴルフタレントとしても活動する阿部桃子が１９日までに、企業との所属契約を報告した。インスタグラムで「【ご報告】この度、相互物産株式会社様と所属契約を結ばせていただくこととなりました。サポートいただけますこと、心より感謝致します」と喜びをコメント。「少しでも貢献できます様、精一杯努めて参ります！」と意気込んだ。フォロワーからは「頑張ってください！」