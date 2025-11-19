100円ショップでも手頃に入手できるアクセサリー収納グッズ。筆者も今までハンガータイプの収納にネックレスなどを掛けていましたが、それよりもっと使いやすいアイテムをセリアで発見しました！壁などに直接取り付けられる透明なフックで、安定感がありコンパクトに収納が可能。おまけにフックは可動式で便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセサリー用可動フック価格：￥110（税込）サイズ（約）：【本体】