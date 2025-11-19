アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が19日、都内で携帯ペットゲーム「たまごっち」の30周年発表会に出席した。グッズなどで装飾された“たまごっちコーデ”で登場。たまごっちと同じ1996年生まれの佐々木は小学生の頃からハマっていたといい「ひとりっ子でペットも飼ってなくて育てる体験をあまりしたことがなかった。私の母性本能はたまごっちで養った」と笑顔で話した。たまごっちが100年後にはど