インターシステムズジャパン株式会社が、医療記録の検索・要約を支援する新しい生成AI機能「InterSystems HealthShare AI Assistant」の提供を開始しました。膨大で複雑な患者データから、自然言語でのチャットを通じて瞬時に必要な情報を引き出し、臨床医の負担を軽減できる点が最大の魅力です。 インターシステムズ「InterSystems HealthShare AI Assistant」  提供開始日：2025年11月19日提供地域：対応地域にて