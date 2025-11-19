ジョイックスコーポレーションが、株式会社KUIXの展開するExcelに特化したWEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」（スマコレ）を採用しました。使い慣れたExcelファイルをそのまま活用しながら、予算管理業務の効率化とデータの一元管理を実現できる点が最大の魅力です。 KUIX WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」 価格：要問い合わせ提供開始日：2025年11月（本事例公開月）提供形態：クラウド