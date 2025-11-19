コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）は、ＣＯ・ＯＰ共済加入者を対象に実施した「老後の生活資金や不安に関するアンケート調査」の結果を発表しました。回答者の約9割が「老後のお金に不安」を感じている一方で、約6割が「備えようとしてもできていない」という切実な実態が明らかになりました。 コープ共済連「老後のお金とくらしに関する調査」 調査主体：日本コープ共済生活協同組合連合会調査時