タレントの若槻千夏（41）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。芸能界に入っていなかったらなっていた職業を明かした。心理テストの結果、「鉄の意志度が低い」と診断された若槻。公認心理士の小高千枝氏が「強い意志というよりもなんとかなるさという考え。自由であることこそが千夏さんの中での計画なんじゃないかと思います」と指摘すると、大きくうなずいた。続けて