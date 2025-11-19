◇明治神宮大会高校の部決勝九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日神宮）高校の部決勝戦が行われ、九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）を11−1で破り、悲願の初優勝を果たした。これまでは21年大会のベスト4が最高。九州・沖縄勢の優勝は13年大会の沖縄尚学以来となった。MVPは187センチの長身左腕・岩見と言っても過言ではない。初回に1点を失ったが、5回の無死一、二塁など粘りの投球で追加点を与え