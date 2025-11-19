株式会社ハーバー研究所（東京都千代田区）は、人気の数量限定アイテム「まつ毛セラム」を大幅にリニューアルし、新たに『まつ毛セラムII』として2026年1月20日（火）より数量限定で発売します。まつ毛特有のヘアサイクルに着目した新成分を配合し、ダメージを補修しながら、ハリ・コシ・ツヤのある印象的な目元へと導きます。 ハーバー研究所「まつ毛セラムII」 価格：1,980円（税込）容量：5.4g発売日：2026年1