水揚げされたカキを手に取る鈴木農相（右）＝19日午前、広島県東広島市10月に水揚げが始まっている広島県産の養殖カキが大量死する被害が発生した問題で、鈴木憲和農相は19日、同県東広島市のカキ養殖場を視察した。記者団に対して「事態の原因を調査して明らかにし、自治体と連携して（養殖業者の）経営を支えたい」と述べた。鈴木氏は「（大量死が）厳しい状況だとよく理解した」と強調し、早期に具体的な支援策を提示する考