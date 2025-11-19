子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。4年ぶりとなる映画の撮影に臨むことを報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん4年ぶりの映画撮影「たとえ僅かな時間であっても芝居が出来るのですシアワセだぁ」古村さんは、「4年ぶりの映画撮影」と題してブログを投稿。ロケ地と思われる夕景の山並みが見える街の画像を添えて、「映画のロケ地に着きましたたとえ僅